В Киеве поддержали переименование улицы Институтской в Героев Небесной Сотни

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации (КГГА), в обсуждении на портале киевской власти приняли участие более 2650 пользователей, еще почти 300 воспользовавшихся горячей телефонной линией.

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Из общего числа 61% киевлян полностью поддержали проект переименования улицы Институтской, 39% высказались против такого переименования.

Среди 472 предложений и редакций проекта, поступивших за время обсуждения, КГГА выделила такие:

- переименовать только часть улицы Институтской, где происходили трагические февральские события (от Майдана Независимости до улицы Ольгинской), оставив дальше историческое название улицы;

- не переименовывать улицу Институтскую, сохранить 200-летнюю историческое название и направить соответствующие бюджетные средства на более важные дела;

- переименовать улицу Институтскую на улицу Небесной Сотни (без слова "Героев");

- не переименовывать улицу Институтскую, но присвоить название Героев Небесной Сотни одному из объектов города с советским или русским названием или новому объекту;

- независимо от решения по переименованию, установить на месте трагических событий мемориально-музейный комплекс, памятный знак, обустроить сквер или аллею;

- не переименовывать объекты в историческом центре города.

Как отметила директор департамента общественных коммуникаций Марина Хонда, окончательное решение, с обязательным учетом пожеланий общественности и результатов работы профильных комиссий, будет принято на сессии Киевского городского совета.