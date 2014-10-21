Киевлянам пообещали теплые батареи с завтрашнего дня

Как передает корреспондент УНИАН, поручение о начале отопительного сезона озвучил сегодня заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на совещании, посвященном подготовке столицы к началу отопительного сезона.

Представители районов Киева отчитывались, что весь жилой фонд готов к пуску тепла и все объекты имеют соответствующие акты готовности.

Пантелеев напомнил, что есть поручение президента Украины и правительства обеспечить теплом дома жителей Украины до конца текущей недели. Также он подчеркнул, что, анализируя прогноз погоды, понятно, что с четверга, 23 октября, Киев ожидает значительное снижение температуры воздуха. Несмотря на это, решено начать работы по подключению жилого фонда столицы к теплу со среды, то есть с завтрашнего дня.

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“Мгновенно в Киеве подать отопление в дома невозможно технологически, поскольку система централизованного отопления мощная, она является одной из крупнейших в Европе. Поэтому, чтобы подключить дома к системам теплоснабжения, требуется определенное время. Мы принимаем решение о начале отопительного сезона. То есть, с завтрашнего дня, с 22 октября”, - сказал Пантелеев.

Он поручил подготовить проект распоряжения о начале отопительного сезона соответствующим департаментам, а также подчеркнул, что работы должны выполняться быстро и слаженно, одновременно с соблюдением графика подключений, поскольку это связано с возможностями системы теплоснабжения и может возникнуть угроза ее повреждения.

По словам Пантелеева, столичная власть планирует, что к концу недели большинство объектов Киева уже будут иметь отопление. "Мы планируем к концу недели включить большинство объектов. Такая задача стоит, графики разработаны, и мы с такой задачей, я уверен, справимся ", - сказал он.

Также он отметил, что отопление в школах в период осенних каникул будет зависеть от погодных условий. "Если будет сильное похолодание, то школы будем отапливать, чтобы удержать температурный режим. Если будет более-менее теплая погода, то отопление в школах пока подаваться не будет в период каникул ", - сказал Пантелеев, комментируя предварительные заявления городских властей о получении экономии благодаря продолжению осенних каникул на неделю.