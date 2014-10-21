В Киеве вводят новую форму квитанции для оплаты коммунальных услуг

Об этом сообщил первый заместитель директора КП «Главный информационно-вычислительный центр» Андрей Щербина. Новую форму платежек он объяснил изменениями в законодательстве.

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«Законодательство требует наличия специальных счетов, на которые киевляне осуществляют оплату услуг. Это по горячему водоснабжению и по теплоснабжению. Поэтому форма квитанции будет в следующем месяце снова изменена. После согласования формы квитанции информацию о том, какая будет эта квитанция и как ее оплачивать, мы тоже предоставим», - отметил Андрей Щербина.

Кроме того, по его словам, в следующем месяце жители столицы снова получат счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг до 10-го числа - как и раньше. «На следующий месяц согласован между всеми участниками процессов календарный график выхода квитанций. И этот график должен обеспечить выход квитанций с 7 по 9 число в будущем месяце», - сказал Андрей Щербина.