Кличко признался, что в квартирах киевлян будет холоднее, чем в прошлом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

“Учитывая, что в этом сезоне у нас есть проблемы с газом и мы будем его экономить, поэтому может быть температура в отопительной системе будет немножко ниже. Мы не исключаем, что в результате температура в помещениях может быть немножко ниже, чем в прошлом году”, - сказал Кличко. По его словам, это снижение может быть на 1-2 градуса.

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Мэр столицы заверил, что сейчас городская власть делает все для того, чтобы к концу недели тепло уже было в квартирах киевлян. В случае, если дом не будет подключен к отоплению, он советует жителям обращаться и районные администрации.