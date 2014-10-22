Из-за кризиса с отоплением столичный ботсад распродает драгоценные коллекции
10:30, 22 октября 2014Киев
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Киевский национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришка распродает часть коллекции экзотических растений в связи с невозможностью обогреть все теплицы зимой.
Киевский ботсад устраивает распродажу, потому вынужден отключить от отопления часть теплиц / Фото: УНИАН
Сообщение об этом содержится на сайте ботсада.
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"В связи со сложной экономической ситуацией и подготовкой к зимнему периоду НБС им. Н. Н. Гришка вынужден отключать часть теплиц, сокращая отапливаемые площади оранжерей и уплотняя коллекционные фонды. Вследствие этого появилась возможность реализовать по низким ценам растения, которые есть в достаточном количестве, обладают прекрасными фитонцидными свойствами и могут улучшить условия существования человека", - сказано в сообщении.
Вчера УНИАН сообщал, что киевлянам пообещали теплые батареи с сегодняшнего дня.
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