В столичном метро появятся новые карты со схемой скоростных трамваев

Об этом сообщается на официальной странице метро в Facebook.

Это результат сотрудничества метрополитена с командой столичных дизайнеров "Агенты перемен" и ее лидером Игорем Скляревским.

"В рамках пилотного проекта по меньшей мере месяц мы будем собирать отзывы и впечатления пассажиров. Во всех вагонах новые схемы будут размещены в конце декабря с учетом конструктивных замечаний", – отмечается в сообщении.

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