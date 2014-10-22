В столичном метро появятся новые карты со схемой скоростных трамваев

15:25, 22 октября 2014
Киев
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Примерно через две недели на модернизированных поездах появятся новые схемы линий киевского метрополитена. 

Киевское метро получило новые карты / skliarevsky.org

Об этом сообщается на официальной странице метро в Facebook.

Это результат сотрудничества метрополитена с командой столичных дизайнеров "Агенты перемен" и ее лидером Игорем Скляревским.

"В рамках пилотного проекта по меньшей мере месяц мы будем собирать отзывы и впечатления пассажиров. Во всех вагонах новые схемы будут размещены в конце декабря с учетом конструктивных замечаний", – отмечается в сообщении.

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Новые карты включают схему скоростного трамвая / skliarevsky.org

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