Скандальные "троещинские башни" могут достроить за год, отдав половину квартир Нацгвардии

Скандальный долгострой на Троещине - жилкомплекс "Днепровские башни" могут достроить. Как выяснила "Сегодня", Нацгвардия нашла инвестора, который готов вложить сотни миллионов гривен в строительство.

"По "Днепровским башням" к нам обратилась Нацгвардия с просьбой о возобновлении договора аренды земучастка на Ватутина, 9. Они нашли инвестора", — рассказал замглавы КГГА Павел Рябикин. По словам чиновника, решение о возобновлении аренды земли будет подготовлено на сессию уже в ноябре-декабре. В Нацгвардии информацию подтвердили, однако детали пока раскрывать не готовы.

Строительство высоток началось в 1999 году, а в 2005-м было полностью остановлено. При этом суд расторг договор с инвестором, у которого не было денег закончить строительство. По проекту комплекс, заказчиком которого выступило Главное управление внутренних войск МВД (теперь - Нацгвардия - Ред.), состоит из шести 34-этажных домов на 890 квартир, 421 из которых предназначалась для ВВшников.

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"Это квартиры для Нацгвардии, но не для участников АТО. Этим ребятам из другого фонда жилье предусматривается", — отмечают в Нацгвардии. Оставшееся жилье отдадут 235 людям, которые на 100% проплатили стоимость квартир и теперь ожидают их вот уже 10 лет.

В Министерстве регионального развития строительства и ЖКХ говорят, что на достройку комплекса потребуются миллионы. "Мы провели инвентаризацию, в результате которой было определено, что на достройку нужно порядка 300 млн грн", — отмечает замминистра Дмитрий Исаенко. Он отметил, что вернуть деньги инвестор сможет как за счет части еще не проданных квартир, так и за счет увеличения плотности застройки — возведения еще одной "свечки". В мэрии нам рассказали: возможность строительства еще одной высотки вместо изначально запланированного ТРЦ сейчас изучается. Кстати, по словам Дмитрия Исаенко в случае стабильного финансирования достроить дома можно будет за год.

Местные жители заявляют, что из-за неправильной консервации, одна из башен начала разрушаться. В Минрегионстрое информацию опровергают, но настаивают: прежде чем приступить к работам, необходимо провести техобследование объектов.