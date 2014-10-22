Киевскую мэрию превратят в "прозрачный офис", а зайти в здание сможет каждый украинец

Попасть в здание сможет любой, потому что двери не будут закрывать, но пройти можно будет только на первый и второй этаж, пишет Украинская правда.

Как рассказал "Украинской правде. Киев" секретарь Киевсовета Алексей Резников, в мэрии на первом этаже снесли несколько стен, и скоро там откроют "прозрачный офис".

Он добавил, что уже в ближайшее время все необходимые услуги административного характера можно будет получить "в одном месте, в удобном режиме и не бегая по всем этажам".

Читайте такжеУ Кличко уверяют, что любой может попасть на заседание Киевсовета

"Под "Прозрачную мэрию" будут отданы первый и второй этажи. Все будет доступно и прозрачно, чтобы было видно, как работает мэрия. Там расположатся секторы рассмотрения заявлений, жалоб и обращений граждан, канцелярия, отделы предоставления админуслуг, куда обращается человек, начиная от получения определенных разрешений, выделения земли и заканчивая вопросами паспортных столов, ЖЭКов - относительно холодной воды, отопления и т.д.", - рассказал Резников.

Также на первых этажах мэрии будет проходить прием граждан мэром, его заместителями, депутатами, нардепами и т.д.

"На втором этаже, где был музей, уже построено три больших зала переговоров. Там пройдут переговоры с гостями города, инвесторами. Там же работает Киевское инвестиционное агентство", - рассказал Резников.

При этом он добавил, что на другие этажи вход действительно будет закрытым.

По словам Резникова, на входе будут установлены терминалы, которые будут выдавать "талончики очереди".

"Вы нажимаете на терминале службу, которая вас интересует, терминал выдаст вам талончик. А когда на табло загорится ваш номер - заходите и получаете консультацию, сдаете документы. В холле обустроят скамейки для удобного ожидания", - пояснил Резников.

Он добавил, что все работы делают за счет бюджета, но смету таких изменений в мэрии небольшой - меньше миллиона гривен.

Резников также отметил, что впоследствии на здании Киевсовета планируют повесить большой экран, чтобы транслировать заседания горсовета.

В Киевсовете сообщили, что в целом на первом этаже будут работать около 60 сотрудников, а во всех помещениях будут прозрачные двери.

Напомним, в июне УНИАН сообщал, что в КГГА начался ремонт.