В КГГА предлагают сузить проезжую часть Крещатика на три полосы

В Киеве представили проект сужения проезжей части улицы Крещатик с восьми до пяти полос с обустройством трех наземных пешеходных переходов.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента градостроения и архитектуры КГГА.

Так, обсуждение, какой может быть и должна быть центральная улица столицы, прошло в рамках воркшопа «Пешеходный Крещатик».

Предположительный вариант обустройства наземных переходов на Крещатике в рамках мероприятия презентовал специалист управления инженерно-транспортной инфраструктуры Департамента градостроения и архитектуры Виктор Петрук.

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Петрук отметил, что сделать центральную улицу города полностью пешеходной пока нет возможности. Ведь Крещатик является важнейшей транспортной магистралью общегородского значения. В перспективе, если под Крещатиком появится транзитный тоннель, который примет на себя транспортную функцию, можно говорить о развитии на Крещатике пешеходной зоны.

Однако, по словам Петрука, восьмиполосный Крещатик может быть сужен до пяти полос с обустройством наземных пешеходных переходов. При этом его пропускная способность не будет уменьшена, а скоростной режим даже возрастет. К такому заключению в Департаменте градостроения и архитектуры пришли, проанализировав уличную сеть от Европейской до Бессарабской площади.

«Мы обратили внимание на то, что пропускная способность восьмиполосного Крещатика абсолютно не адекватна пропускной способности прилегающих узлов. Восьмиполосный Крещатик может пропускать до 5,5 тысячи автомобилей в час в одном направлении. В то же время, утром Европейская площадь в направлении Крещатика пропускает всего около 3,2 тыс. автомобилей в час, а вечером Бессарабская площадь - около 2,2 тыс. автомобилей в час», - пояснил специалист.

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Он уточнил, что от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской предлагается сузить проезжую часть Крещатика до трех полос в направлении Бессарабки и до двух полос в направлении Европейской площади. При этом можно организовать регулирование перекрестков Б. Хмельницкого - Крещатик, Прорезная - Крещатик и Михайловская - Крещатик в две фазы.

«Мы смоделировали эту ситуацию и увидели, что находимся на правильном пути. Схема организации движения и светофорное регулирование позволяет пропускать пешеходов возле ЦУМа, Департамента архитектуры и Дома Профсоюзов по поверхности, не осложняя при этом автомобильное движение», - заявил Петрук.