В Киеве дали тепло уже в 300 жилых домов

В столице уже отапливаются более 300 жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Киевэнерго», по состоянию на 16.00 22 октября подключено к центральному отоплению 319 жилых домов, что составляет 3,2% от общего количества.

В «Киевэнерго» также информируют, что в городе к отоплению подключено 238 детсадов, что составляет 45,2% от общего количества, и 71 лечебное учреждение (15,7%).

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Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Украины Петр Порошенко поручил правительству до конца текущей недели начать отопление всех жилых домов.

В Киеве вечером 20 октября начали подачу теплоносителя в учреждения социальной сферы. Вчера в КГГА заявили, что принято решение начать с четверга теплоснабжение жилых домов.