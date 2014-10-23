Главный архитектор Киева считает, что часть министерств должны уехать в другие города

Такое мнение выразил главный архитектор Киева Сергей Целовальник в интервью журналу Новое Время.

"Зачем размещать Министерство лесного хозяйства в Киеве? Тут что - много лесов? Почему не перенести главные структуры морского флота в Одессу?", - задает риторические вопросы Целовальник.

Читайте такжеГройсман: децентрализация власти начнется 1 января 2015 годаОн считает, что если бы 15-20 лет назад было произведено такое перераспределение властных структур, вследствие которого регионы получили бы большую самостоятельность, "нынешних проблем" бы не было.

"Киев от этого только бы выиграл. Мы сконцентрировали тут буквально все, а потом ругаемся, что город стоит из-за того, что правительство едет на работу. Возьмите Бонн в Германии или Вашингтон в США - это небольшие, в чем-то даже провинциальные города, но именно там были сосредоточены органы государственной власти", - подчеркнул главный архитектор.

Полностью интервью читайте в журнале Новое время №24 за 24 октября 2014 года.