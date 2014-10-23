Лишь 20% киевлян включили отопление

Об этом после проведения заседания ежедневного штаба по вопросам контроля над стартом отопительного сезона сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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По его словам, по состоянию на 22 октября в Киеве к системам централизованного отопления подключено 80% детских садов, 80% коммунальных больниц и поликлиник.

«Согласно распоряжению КГГА №1170 от 21 октября в столице начато подключение жилого фонда к теплу. По информации, которая поступила в 20:00 22 октября, около 20% жилых домов уже подключено к услугам централизованного отопления», – сообщил Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА также подчеркнул, что процесс запуска тепла будет постепенным, и займет несколько дней, поскольку резкое повышение давления в системе может привести к аварийным ситуациям и остановке котельных.

Ранее УНИАН писал, что отопление по всей Украине дадут 26 октября.