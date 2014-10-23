Киевское метро сегодня будет работать на час дольше

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, эти изменения в работе метро связаны с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между клубами «Днепр» (Днепропетровск) и «Карабах» (Агдам, Азербайджан).

Если после окончания матча пассажиропоток будет превышать перевозочную способность, вероятно введение ограничений на вход пассажиров к станциям «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

Читайте такжеВ столичном метро появятся новые карты со схемой скоростных трамваевВ метрополитене отмечают, что вышеупомянутые меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров и культуры их обслуживания, поэтому просят относиться с пониманием к возможным ограничениям.