Киевское метро сегодня будет работать на час дольше
12:57, 23 октября 2014Киев
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Сегодня ночью работа КП «Киевский метрополитен» будет продлена на один час.
Работу метрополитена продлят / tov-tob.livejournal.com
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, эти изменения в работе метро связаны с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между клубами «Днепр» (Днепропетровск) и «Карабах» (Агдам, Азербайджан).
Если после окончания матча пассажиропоток будет превышать перевозочную способность, вероятно введение ограничений на вход пассажиров к станциям «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».
Читайте такжеВ столичном метро появятся новые карты со схемой скоростных трамваевВ метрополитене отмечают, что вышеупомянутые меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров и культуры их обслуживания, поэтому просят относиться с пониманием к возможным ограничениям.
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