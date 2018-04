Суд пересмотрел собственное решение и забрал у экс-регионала землю, выделенную под технопарк в Киеве

22 октября 2014 года Хозяйственный суд Киева признал недействительным решение Киевского городского совета относительно выделения земли для реализации проекта Bionic Hill.

Об этом говорится в сообщении Bionic Hill, опубликованном на сайте компании.

"Инновационный парк Bionic Hill публично разъясняет, что в соответствии с действующим законодательством Украины приобрел на вторичном рынке имущество расформированной воинской части №136, получил землю в частную собственность по решению Киевсовета в полном соответствии с нормами Земельного кодекса", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд Киева пересмотрел собственное решение от 23 сентября 2011 года, которым выделении этой земли киевским городским советом на тот момент было признано законным.

5 февраля 2014 года правомерность решения Киевсовета о выделении территории бывшей воинской части под строительство инновационного парка Bionic Hill подтвердил Окружной административный суд Киева.

4 августа 2014 года аналогичный вердикт вынес Киевский апелляционный административный суд.

Напомним, что ранее были проведены общественные слушания, проект Bionic Hill был согласован с соответствующими подразделениями Киевской городской власти.

Bionic Hill одним из первых в Украине решил применить мировую экологическую систему сертификации зеленого строительства The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Как известно, проект Bionic Hill реализует ООО "Бионик Девелопмент", входящая в группу UDP народного депутата Василия Хмельницкого, которая является инвестором инновационного парка.

Ранее владелец Василий Хмельницкий сообщил, что строительство проекта Bionic Hill в Киеве "заморожены", поскольку городская власть не профинансировала работы по строительству дороги и подвод коммуникаций к участку, которые оцениваются в 337 млн грн.