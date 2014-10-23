В Киеве в рамках учений "госпитализировали" студента с симптомами лихорадки Эбола (фото, видео)

Медики Киева готовы к любым необходимым действиям, связанным со своевременным выявлением, лечением и минимизацией распространения особо опасных инфекционных болезней. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Михаил Риган во время учений по ликвидации очага лихорадки Эбола, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Тренировки доказали, что медицинский персонал разных заведений действовал оперативно, четко, согласованно и в тесном взаимодействии с другими службами города», – сказал Риган.

Согласно разработанной для учений легенде, в студенческую поликлинику с жалобой на плохое самочувствие и повышенную температуру обратился парень, недавно прибывший из Южной Африки, где контактировал с больным лихорадкой. Терапевт, который заподозрил инфицирование пациента вирусом Эбола, действует по определенному алгоритму: информирует главного врача, который вызывает специальную бригаду экстренной медицинской помощи и извещает Госсанэпидслужбу и Департамент здравоохранения. Врачи «скорой» госпитализируют больного, а также контактных лиц, в частности врача-терапевта и медсестру.

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В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко во время заседания противоэпидемического штаба после учений в столице заявил, что столичная власть должна быть готова немедленно реагировать в случае выявления лихорадки Эбола в Украине.

«Сейчас в Киеве проходит обучение-тренировка на случай распространения лихорадки Эбола. Сегодня одна из самых опасных болезней распространяется по миру. На сегодня около 10 тысяч человек инфицированы этой болезнью, более 5 тысяч уже умерло. Такие инфицированные есть в США, Польше, Румынии, - подчеркнул Виталий Кличко. - Киев - это мегаполис. В нашо город из-за границы прибывает более 5 тысяч человек. И мы должны быть готовыми в случае обнаружения такой болезни немедленно реагировать, чтобы ее распространения не произошло. Лучше предпринять превентивные меры, чем потом лечить. Тем более на сегодня нет лекарств, которые гарантируют выздоровление от этой лихорадки».

Видео Партия УДАР Виталия Кличко

Киевский городской глава отметил, что на сегодня подготовлено инфекционное отделение Александровской клинической больницы и детская больница №1 на случай выявления лихорадки. В наличии для госпитализации 132 кровати. А больницы обеспечены необходимой спецодеждой для медперсонала - противочумными костюмами.

В рамках занятий киевских медиков учили выявлять симптомы болезни и проводить противоэпидемические мероприятия в случае выявления больных с подозрением на лихорадку Эбола. В тренировках также приняли участие специалисты из Одесского противочумного института. И. Мечникова, которые смогут в течение нескольких часов выезжать в любой город Украины для забора анализов и диагностики лихорадки в лаборатории института.

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Специалисты утверждают, что самой большой опасностью болезни Эбола является отсутствие специфических средств профилактики и лечения. Поэтому своевременное выявление и изоляция человека с подозрением на данное заболевание является фактически основным инструментом предупреждения эпидемии. При таких условиях наличие четко отработанного алгоритма действий спасает не только одного больного, но и целый город от опасной эпидемии.

По информации профильного департамента, Киев имеет все необходимые ресурсы для обеспечения противоэпидемических мероприятий.